Foragido que assaltava motociclista na Via Verde, em Rio Branco, é preso em flagrante

O foragido da justiça Raimundo Miranda Neto, de 28 anos, foi preso acusado de roubo e porte ilegal de arma de fogo, na noite desta sexta-feira (27), na Via Verde, próximo ao Ramal Menino Jesus, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Raimundo estava foragido do sistema prisional depois de cortar a tornozeleira eletrônica há cerca de uma semana. Ele cumpria pena justamente pelo crime de roubo. O acusado e um suposto comparsa seriam os responsáveis por roubar motociclistas quando passam na Via Verde, próximo ao restaurante e um motel desativado.

No momento em que foi abordado pela polícia, Raimundo estava caminhando pela via com uma garrucha que estava com uma munição intacta. Um outro homem, que o acompanhava, conseguiu fugir por uma área de mata. Horas antes, a dupla teria roubado uma motocicleta modelo Titan, de cor azul e placa NAD-1379, e ainda teria efetuado um disparo contra a vítima, que não foi atingida. A moto foi escondida em uma área de mata. Após ser preso, el levou os militares no local e a moto foi recuperada.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde aguardará pelas medidas cabíveis.