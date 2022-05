Friagem chega ao Acre de terça para quarta e Friale prevê mínimas de até 14ºC; veja detalhes

“Maio de 2022 começa com as quatro estações do ano: calor, chuvas, frio e dias secos e ensolarados. Tudo isto na primeira semana do mês”, a informação é do pesquisador Davi Friale, que publicou no seu site, O Tempo Aqui, a previsão para o mês de maio.

Ele começa com uma boa notícia para os acreanos que reclamam do calorão que tem feito nos últimos dias: vem frente fria!

“Na noite desta terça-feira para quarta-feira, por volta da meia-noite, os primeiros ventos de mais uma friagem começarão a soprar da direção sudeste, em Rio Branco, Brasileia e demais municípios do leste e do sul do Acre. Até o fim da tarde de quarta-feira, tais ventos chegarão ao vale do Juruá”. O Sistema de Proteção da Amazônia confirma, mas diz que a queda de temperatura só será sentida a partir de quarta (4): “Frente fria chega na quarta-feira e trará mais um evento de friagem ao Acre, que provocará queda de temperatura em todas as regiões acreanas somente a partir de quarta-feira”, diz previsão.

Friale alerta para fortes chuvas antecedendo a friagem. “A chegada da onda polar provocará chuvas generalizadas, podendo, em algumas áreas, principalmente, no alto Acre e no vale do Juruá, ser acompanhadas de raios e ventanias. Em Rio Branco e Brasileia, as chuvas ocorrerão a partir do fim da tarde de terça-feira, mas será durante a noite e nas primeiras horas de quarta-feira que serão mais intensas. Já, no centro do estado e no vale do Juruá, a quarta-feira poderá ser chuvosa, com acumulados significativos”, escreveu

Na quarta, as temperaturas máximas, durante o dia, serão inferiores a 23ºC, na maior parte do Acre. Em Rio Branco, Brasileia e municípios vizinhos, a maior temperatura do dia poderá ficar abaixo de 20ºC.

Será na quinta-feira (5) que as temperaturas caem mais: “deverá iniciar [o dia] com mínimas entre 14 e 17ºC, em Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, e entre 17 e 20ºC em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Marechal Thaumaturgo.

“A partir de quinta-feira (5/5/2022), os dias ficarão muito secos e ensolarados, com noites frias, pelo menos até o próximo domingo, dia 8”, finalizou o pesquisador.