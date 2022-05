Friale emite alerta de frio para esta segunda-feira; entenda tudo na previsão do tempo

Nesta segunda-feira (16), a incursão de uma intensa onda polar deixa o tempo frio e instável, com chuvas pontuais, no Acre, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, no Peru (região de selva) e na Bolívia (planícies).

PREVISÃO ESPECÍFICA PARA O ACRE

Leste e sul do estado (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): a chegada de uma forte massa polar deixa o tempo instável e ventilado, com céu encoberto e chuvas pontuais, que podem ser fortes e acompanhadas de temporais em algumas áreas. Os ventos sopram, ininterruptamente, entre fracos e calmos, com rajadas moderadas, da direção sudeste e variações do sul e de leste.

Centro e oeste acreano (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): tempo quente, mas ocorrem chuvas pontuais, que podem ser acompanhadas de temporais em algumas áreas, principalmente a partir da tarde, devido à chegada de uma forte onda de frio polar. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, com rajadas moderadas, da direção sudeste e variações de leste e do sul.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 22 e 24ºC, pela manhã;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 22 e 24ºC, pela manhã;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 22 e 24ºC, pela manhã;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 24 e 26ºC, pela manhã;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, por volta das 23h e máximas, entre 27 e 29ºC, no início da tarde;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 29 e 31ºC, durante a tarde.