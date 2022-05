Fruto de emenda do deputado Alan Rick, novo ônibus do Hemoacre realiza primeira coleta de sangue

O novo ônibus do Hemoacre realizou a primeira coleta de sangue nesta segunda-feira, 02/05. O deputado federal Alan Rick (União Brasil) é doador e fez questão de estar presente neste momento que marcou o retorno das coletas itinerantes. O novo Hemóvel foi adquirido com emenda destinada pelo parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão.

“É a realização de um sonho do nosso Hemocentro. A captação de sangue salva vidas. Estou muito feliz em ter ajudado. Agradeço o compromisso do Hemoacre, através da então gerente administrativa Milena Dias e da Josiane Amorim, da Dra. Paula Mariano e do governador Gladson.” – disse o deputado.

O doador número 1 foi o Wilson dos Santos Lopes, de 40 anos. Ele ficou sabendo que o ônibus estaria no pátio da Uninorte e aproveitou. “Foi um ganho importante pra todos nós que não temos tempo de ir até o Hemoacre em um dia corrido de trabalho. O atendimento foi muito bom! O ônibus tem tudo que precisa pra fazer uma doação com qualidade.” – disse Wilson.

O novo Hemóvel é considerado um dos mais modernos no seguimento, possui poltronas elétricas, freezer, banheiro, sala de coleta, triagem e acessibilidade para cadeirantes.

A gerente geral do Hemoacre, Josiane Amorim, explicou que o ônibus foi entregue em outubro do ano passado, mas que por algumas pendências de liberação da Anvisa ainda não fazia coletas. “A Anvisa tem muitos protocolos e durante esses meses eles foram realizados. Liberação, testagem e validação, está última só ocorre quando é feita uma doação que nada dê errado.” – explicou

O ônibus vai ficar no pátio da Uninorte com atendimento de 18h30 até às 21h30 também nessa terça-feira, 03, para atender a todos que quiserem doar.

A enfermeira do Hemoacre Quésia Nogueira disse que o estoque de bolsas está crítico e a demanda altíssima. Ela ressaltou a importância da retomada das coletas itinerantes neste momento.

” Estamos com as cirurgias eletivas voltando, temos vários pacientes necessitando, temos os pacientes oncológicos que também necessitam de sangue. Pra nós é momento importante. É uma necessidade urgente a utilização desse Hemóvel”. – disse.

Neste momento, o ônibus estará realizando coletas de sangue durante a noite e em breve, com a aquisição de alguns equipamentos necessários, que já estão sendo licitados, poderá funcionar também durante o dia.

Quem pode doar?

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis.

Os requisitos para realizar a doação são:

•Estar em bom estado de saúde.

•Estar alimentado. Evite alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue.

Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas.

•Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

•Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.

• Candidatos à doação de sangue com diagnóstico ou suspeita de Covid-19 e que apresentaram sintomas da doença, mesmo nos casos leves ou moderados, devem esperar por 10 dias após estarem completamente recuperados da doença, para então doar.

•A frequência máxima é de quatro doações de sangue anuais para o homem e de três doações de sangue anuais para as mulher.

•O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres.