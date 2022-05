Fundhacre na Comunidade chega a terceira edição com atendimentos de odontologia e pediatria

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) realizou na manhã deste sábado, 28, a 3° edição do Fundhacre na Comunidade no município de Bujari.

“Nós estamos aqui atendendo um pedido do governador Gladson Cameli que tanto tem feito pelo interior do Estado, e o Bujari, como nosso município querido, foi contemplado com o Fundhacre na Comunidade. Esse é um trabalho de várias mãos em benefício da nossa população”, destacou o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

Essa é a 3° edição do Fundhacre na Comunidade, a 1° foi realizada em Vila Campinas e contabilizou 42 atendimentos, já a 2° edição foi em Porto Acre com 106 atendimentos. Todos foram voltados para especialidade de pediatria sendo que o último contou com odontopediatria.

“Essa parceria é uma nova etapa de trabalho do nosso governo e é de grande importância para nossa população para diminuição de filas. Agradeço a Fundhacre e a todos, porque quem ganha é a nossa população”, destacou o prefeito do Bujari, João Edivaldo.

Durante a ação foram entregues às crianças kits de Saúde Bucal por meio da Associação Brasileira de Odontologia (ABO), além de ações interativas e recreativas.

“Hoje nós estamos realizando atividades lúdicas, palestras, orientação de higiene e também do atendimentos odontológico. Agradeço ao presidente da Fundhacre, João Paulo Silva, e ao governador Gladson Cameli pelo apoio em estar inserindo esse importante serviço na Fundhacre da Comunidade”, destacou a chefe do Centro de Especialidades Odontológicas, Christiane Lopes.

Ao todo foram realizados neste sábado 100 atendimentos em odontologia, 53 em pediatria e 21 do balcão de informações Fundhacre.

“Agradeço por essa parceria com o governo do Estado, através da Fundhacre, esse é um evento muito proveitoso para a comunidade de Bujari”, disse o secretário municipal de Saúde, Francisco Abreu.

Esteve presente representando o Conselho Regional de Odontologia (CRO), a odontopediatra Jossandra Prado, e a presidente da Associação Brasileira de Odontologia no Acre (ABO), Wânia Tojal.

“Aqui é muito difícil esse tipo de atendimento, quando tem é só através dessas ações. O pediatra é muito importante na vida de uma criança, estou feliz com esse atendimento”, disse a mãe Maria Silva, cuja última vez que realizou uma consulta em pediatria no seu filho Kayky Silva Santos, de 12 anos, foi quando ele tinha 7 meses.

Para a mãe Maria de Nazaré Olipe de Oliveira, a maior dificuldade é a locomoção. “Não consultei antes porque era muito difícil de se deslocar, eu não tenho transporte, por isso agradeço ao governo por essa iniciativa”, disse a mãe do Gael Oliveira de Almeida, que passou pela primeira vez por uma consulta em pediatria.

Ana Cláudia Santos do Nascimento, fala sobre sua filha de cinco anos, Maria Luiza Oliveira, que passou pela primeira vez em um procedimento odontopediátrico.

“Foi muito bom essa ação, temos dificuldade, pois trabalhamos a semana inteira, são ações que muito ajudam as famílias da comunidade”, relatou a mãe.