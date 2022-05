Gabinete Móvel do deputado estadual Roberto Duarte percorre Cruzeiro do Sul

Cumprindo o compromisso de se aproximar cada vez mais da população, o Gabinete Móvel do deputado estadual Roberto Duarte está na região do Juruá, apresentando o trabalho realizado no mandato e ouvindo as demandas da população.

Durante as visitas nos bairros, a equipe recebe denúncias e demandas diretamente da população, as quais são encaminhadas para os órgãos competentes, responsáveis pela execução e prestação dos serviços.

Além disso, por meio do jornal informativo entregue nas visitas, a população fica ciente das principais ações do mandato e de leis aprovadas, de autoria do parlamentar.

“É com muita satisfação que estamos mais uma vez aqui no Juruá, com o nosso Gabinete Móvel. É assim que fazemos a boa política: olhando olho no olho, conversando com as pessoas, ouvindo sua realidade e prestando contas do nosso mandato. Essas visitas diárias resultam em centenas de indicações aos órgãos públicos, feitas através do meu mandato, que se revertem em melhorias para o povo”, ressaltou Roberto Duarte.