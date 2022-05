Garotos aceleram reformulação no elenco do Flamengo

– O Paulo foi fundamental nesse processo. Minha participação, com ajuda do Juan, foi alimentá-lo com informações sobre os atletas: de como jogavam na base, suas características técnicas, físicas e mental. Mas o grande mérito na recuperação dos atletas, tanto na parte técnica como mental, e aí podemos citar a volta da confiança, foi do Paulo. Na maioria das vezes pensamos no treinador só na parte de resultado em campo, mas a importância do Paulo no resgate desses ativos está sendo essencial para o clube. Os departamentos estão sempre conversando e trocando opiniões e informações. O Paulo tem contado muito com essa troca – disse Noval.