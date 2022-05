Gehlen critica arrendamento de usina de asfalto para empresa privada e vereadores pretendem derrubar decisão de Mazinho

O deputado Gehlen Diniz (PP) aparece ao lado do presidente da Câmara de Sena Madureira, o vereador Jacamim (PP), e o vereador Pantico (PP), em vídeo e afirmando que apoiam a volta da Usina de Asfalto de Sena Madureira para o município, que atualmente está sob comando de uma empresa privada.

Para o deputado, ter arrendado o espaço para uma empresa particular foi um erro que precisa ser corrigido. “Nós vamos trazer de volta a Usina para Sena Madureira, custe o que custar. Não podemos admitir, temos que corrigir esse erro”, diz Gehlen.

No vídeo, o deputado relata que estava conversando com a população através da Rádio Difusora e, junto aos vereadores Jacamim e Pantico, chegaram a conclusão de que a Usina precisa voltar para o município.

“O prefeito mandou um projeto para a Câmara e foi aprovado. Naquele momento, os vereadores votaram autorizando, acreditando que realmente iria chegar asfalto em Sena Madureira para tapar buracos e fazer novas ruas, mas são apenas 50 toneladas por mês, três caminhões que chegam, não dá para fazer nada. Nós, senamadureirenses, precisamos que a nossa Usina volte para cá”, explica Gehlen.

Na próxima terça-feira (24), os vereadores Jacamim e Pantico, junto aos outros vereadores do Progressistas, devem entrar com um Projeto de Lei que revogue a lei anterior, enviada pelo executivo e aprovada pela Câmara. Para Gehlen, o projeto deve ser aprovado com unanimidade. “Tenho certeza que esse projeto será aprovado com unanimidade, que até mesmo os vereadores da base do prefeito já se arrependeram”, diz.

Para o presidente da Câmara, Jacamim, a Usina era um sonho para os sena-madureirenses, mas hoje ele vê o povo descontente. Já Pantico, conta que foi o único a votar contra o projeto. “Os vereadores acreditaram naquele projeto e na palavra do prefeito. Acredito que nossos colegas foram enganados. Quando eu fui convidado para receber o asfalto, achei que eles iriam conseguir concluir uma rua, mas só deu para tapar uns oito buracos”, conclui.

Veja o vídeo: