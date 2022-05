Gigante marca nos acréscimos e Rio Branco empata com o Amazonas

Com um gol anotado nos acréscimos pelo goleiro Evandro Gigante, o Rio Branco ficou no empate com o Amazonas, neste sábado (21), no estádio Florestão, pela sexta rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. Rafael Tavares e Vitinho fizeram os gols da Onça Pintada, enquanto Ciel e Evandro Gigante anotaram os gols do time estrelado

Como fica

Com o ponto conquistado diante da Onça Pintada, o Rio Branco-AC soma 11 pontos ganhos no grupo 1 e segue na vice-liderança. Já o Amazonas chega aos 14 pontos e continua na liderança da chave.

Próximos jogos

O Rio Branco retorna a campo no próximo domingo (29), às 17h (de Brasília), para encarar no estádio Aluízio Ferreira, a equipe do Porto Velho-RO. Por outro lado, o Amazonas recebe o São Raimundo/RR, em jogo marcado para o estádio da Colina, na cidade de Manaus-AM.

Jogo

A partida começou com o Rio Branco ditando o ritmo do jogo e pressionando o time visitante. O primeiro lance de perigo saiu de uma assistência de Índio para o atacante Matheus Nego, esse se livrando da marcação, mas errando o alvo, aos sete minutos.

Com o domínio da partida, o Rio Branco pressionava o gol dos visitantes e quase abriu o placar numa bola aérea. O zagueiro Yago testou com violência, mas em cima do goleiro Gustavo. Quase!

Após o tempo para hidratação dos atletas e da arbitragem, o Amazonas voltou melhor organizado e buscando mais o jogo. Numa bola parada de Rafael Tavares, o jogador da Onça Pintada inaugurou o placar aos 23 minutos.

O gol fez bem ao time visitante contra um Rio Branco que sentia o placar adverso. No entanto, aos 38 minutos, Vinicius Soares foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por uma falta cometida no adversário. Com um jogador a mais em relação aos visitantes, o Rio Branco, timidamente, tentou uma reação, mas foi para o intervalo de jogo com a derrota parcial.

Gol de goleiro evita derrota

Na volta dos vestiários, o técnico estrelado Bruno Monteiro resolveu ir para cima do Amazonas ao sacar o zagueiro Yago e mandar a campo o atacante Wanderson. O empate não demorou e, numa boa bola parada de Ciel, o meia estrelado deixou tudo igual no placar.

Com mais posse de bola, o Rio Branco quase virou o marcador numa finalização de Matheus Nego, mas a bola desviou na defesa da Onça Pintada.

Numa jogada rápida de Vitinho e Henrique Santos, o Amazonas surpreendeu e chegou ao segundo gol. Henrique finalizou o lance para a defesa parcial do goleiro estrelado Evandro Gigante, mas na sobra, o esperto Vitinho mandou para a rede do time acreano.

O Rio Branco não se deu por vencido e quase empatou com Pêu, mas a bola desviou na defesa dos visitantes e na trave. No escanteio, o goleiro Evandro Gigante antecipou a marcação e testou a bola para dentro da rede dos amazonenses, aos 49 minutos. Tudo igual: 2 a 2.