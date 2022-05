Giro do zodíaco: Guru do ContilNet revela tudo sobre a energia da semana para seu signo

Meus queridos e queridas, mais uma semana abençoada e vamos conferir o oráculo:

Arianos: A Torre mostra que é tempo de aceitar o que foi destruído ou destruir, use a energia de Marte para romper barreiras e separar o que não encaixa e se libertarem, deixem pra trás o passado…

Taurinos: A Força mostra a energia que transforma pela vontade, dominando a vocês mesmos poderão dominar as transformações que necessitam fazer, permitam que aconteçam as coisas pela vontade, sejam a liberdade de criar e fazer…

Geminianos: Sintam além do desejo e saibam enfrentar com criatividade situações restritas, vivam a paixão com responsabilidade e não com inconsequência…É o Diabo trazendo a baila o desejo e trazendo consciência da terra e das negociatas, pé no chão…

Cancerianos: A Justiça permite um período justo, de ajustes e acordos que podem beneficiar vocês, basta ser ponderado e pesar causa e efeito… O que for justo permanece.

Leoninos: O Imperador dá o governo da realidade e da situação, é hora de tocar o projeto de vocês, fazer acontecer a liderança inspiradora e dar uma guinada, que tal?

Virginianos: O Mundo é o direcionamento feliz da vontade que dá frutos e recompensas que chegam agora, é o momento de ser reconhecido no trabalho e nas coisas que faz e permitir uma transformação feliz do coração, alma e espírito.

Librianos: O Julgamento dá uma chance para recuperar associações, uma nova meta de vida e um resgate pessoal, deixem o milagre acontecer em vocês mesmos, ok? Assim a liberdade faz a diferença…

Escorpianos: O Papa diz que é necessário promoverem o bem pela paciência, inspiração e união para as pessoas, usem o conhecimento pra abrir caminhos, levar alegrias para as pessoas e libertar pelo bem e espiritualidade.

Sagitarianos: Os Apaixonados mostra a escolha que devem fazer, quando decidir for difícil, o coração sabe as razões do espírito, deixem que o coração diga pra vocês qual é o melhor caminho.

Capricornianos: O Louco mostra que esse momento é um momento de salto, fé e confiança em si mesmo, o caminho pode estar confuso, mas a fé dá a luz pra confiar…Permitam que aconteça!

Aquarianos: O Sol nasce pra brilhar e dar boa sorte e bênção, abençoem as pessoas e vençam a escuridão, deixem a boa sorte influenciar os pensamentos em novas criações e realizações, tenham consciência daquilo que precisa ser feito pelas pessoas e por vocês…

Piscianos: O Carro mostra a vitória após esforços determinados, a maior força e vocês está na família, escutem o que a família de vocês diz, participem com eles e convivam mais com essa coisa boa.

Último conselho é dado pela Papisa, saibam observar, estudar, esperar e ter paciência, que tudo será aprendido, revelado e mostrado…Mantenham a independência na situação.

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

