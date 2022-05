Gladson Cameli presencia acidente na Getúlio Vargas e presta auxílio às vítimas

Os feridos em um acidente envolvendo duas motos, ocorrido na manhã desta terça-feira (10), na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco, ganharam um suporte diferente: o do chefe maior do Estado, governador Gladson Cameli.

O Chefe do Executivo passava pelo local, próximo à malharia Ponto Sem Nó, quando percebeu o ocorrido e parou para prestar apoio às vítimas antes e durante o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A situação foi compartilhada pela jornalista Lilia Camargo, que integra a equipe de comunicação do governador. “O governador Gladson Cameli passava pelo trecho e resolveu parar para prestar apoio às vítimas”, escreveu na legenda das fotos.

Segundo um policial militar, que trabalha na equipe de Cameli, as motos envolvidas no acidente trafegavam sentido bairro-Centro quando colidiram. Os dois motoristas identificados como Fábio e Veridiano, ficaram feridos, um deles com fratura na perna e o outro na clavícula.

Ambos foram levados para o Pronto Socorro.

Vídeo registrado por Câmeras de Segurança no local mostram o momento do acidente:

Veja fotos: