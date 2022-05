Gladson pretende criar unidade da Oca no Parque de Exposições e colocar outras secretarias no local

Enquanto prometeu organizar a maior e mais completa edição da ExpoAcre dos últimos anos, o governador Gladson Cameli anunciou nesta segunda-feria (9), durante a apresentação da identidade visual e da programação oficial da festa, que pretende transformar o Parque de Exposições Wildy Viana em um espaço de funcionamento das secretarias do executivo acreano.

Após a realização da feira, o parque fica praticamente vazio e só é utilizado ao longo do ano no período das alagações, quando as famílias precisam de abrigo

A ideia não é nova e já está entre as pautas do governo desde que a ex-deputada Eliane Sinhasique estava à frente da Secretaria de Turismo e Pequenos Negócios, em 2019.

O terreno pertence à União, mas Gladson garantiu que iniciará as tratativas com o Governo Federal para transferi-lo ao Estado. A intenção é também construir uma nova unidade da Central de Serviço Público (OCA) para atender a população vizinha.

“Vamos agilizar isso e dialogar com o Governo Federal para conceder o espaço para o Estado. Temos que colocar uma unidade da Oca aqui e algumas secretarias do Estado. Esse local não pode ficar inabitado o restante do ano”, explicou.