Google lança cursos profissionalizantes 100% on-line com certificado

O Google lançou, nesta semana, três novos cursos profissionalizantes com certificado na plataforma Coursera. Além do curso voltado à certificação em Suporte de TI, estão disponíveis as formações profissionais em análise de dados, gestão de projetos e UX Design.

Todos os cursos não exigem conhecimento prévio e contam com legendas em português. As formações são voltadas para quem busca entrar no mercado de trabalho, mudar de área profissional ou avançar na carreira.

As certificações fazem parte do programa Cresça com o Google, que oferece treinamentos e ferramentas para capacitação de pessoas e empresas em habilidades digitais. Os cursos foram criados por especialistas do Google e são orientados em nível profissional.

“Quando as pessoas aprendem a aproveitar ao máximo a web, é incrível o quanto indivíduos, empresas e economias inteiras podem crescer. Queremos que todos tenham as habilidades digitais necessárias para se beneficiar da revolução tecnológica e compartilhar desse crescimento, contribuindo para a recuperação econômica do país, algo de suma importância neste momento”, diz a diretora de Marketing do Google no Brasil, Susana Ayarza.

As aulas são inteiramente on-line, com cronograma flexível e com o custo mensal de US$ 14 (aproximadamente R$ 75). Também há a opção de pagamento por três meses, com 33% de desconto (US$ 28), ou por seis meses, com 50% de desconto (US$ 42).

O curso de suporte de TI já é oferecido pela plataforma, em português, desde 2019. Nele, os participantes são capacitados para oferecer suporte na área de tecnologia, com foco em soluções de problemas e atendimento ao cliente, redes, sistemas operacionais, administração de sistemas e segurança.

Em análise de dados, as aulas são voltadas para a coleta e o gerenciamento de informações que possam alimentar análises e subsidiar as tomadas de decisão. Os participantes de gestão de projetos, por outro lado, aprendem a definir planos, gerenciar pessoas e promover mudanças considerando riscos durante os processos de entrega de produtos, serviços e outros resultados em uma organização.

Por fim, os inscritos em UX Design estudam a interação de usuários em sites, aplicativos e com objetos físicos, para tornar essas experiências mais úteis, agradáveis e acessíveis.