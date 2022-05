Governador Gladson Cameli encara as trilhas e desafios da Serra do Divisor; assista

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

O governador Gladson Cameli está cumprindo agenda na Serra do Divisor, em suas redes sociais, Cameli já compartilhou sua chegada no parque nacional. Cameli fez parada na famosa Pousada do Miro, um dos moradores mais antigo e conhecido na comunidade.

Na agenda, Cameli teve a oportunidade de escutar a comunidade, onde entregou o Plano de Orientação para o Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária. O governador aproveitou a culinária local e as aventuras dos passeios pelas trilhas e cachoeiras paradisíacas da Serra. Cameli conheceu o famoso “Buraco da Central’ e a Cachoeira do Ar-Condicionado.

Veja momentos da visita de Gladson na Serra. Assista!

O Parque Nacional da Serra do Divisor é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral da natureza localizada no estado do Acre, na fronteira com o Peru, com território distribuído pelos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves.[1] A administração do parque está atualmente a cargo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Fonte: Wikipedia