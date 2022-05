Governo assina ordem de serviço e garante manutenção da rodoviária de Capixaba

Na tarde desta sexta-feira, 27, o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço da reforma e manutenção da rodoviária do município de Capixaba. O ato ocorreu na comunidade do Polo Zaquel Machado, na BR-317, Km 52, ramal do Laedes, em Capixaba, durante cerimônia de entrega de equipamentos à Associação de Produtores Rurais Horta Nativa.

Essa reforma é uma importante obra para o município, pois a atual rodoviária se encontra em condições precárias de uso. Com orçamento estimado em R$ 150 mil, serão feitos serviços de pintura, substituição de vasos e pias, troca de cobertura, instalações elétricas, sistema hidrossanitário e implementação de acessibilidade no local.

Cerca de 12 mil pessoas utilizam essa instalação, que atende tanto a zona urbana quanto a zona rural deste município.

O titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Cirleudo Alencar, destacou também a entrega da implantação de asfalto nas ruas do bairro Édson Barbosa, também em Capixaba.

“Estamos contemplando o bairro com mais de 1.700 metros de rua asfaltada. É um investimento de R$ 1,6 milhões em parceria com a Prefeitura de Capixaba. Esse investimento faz parte de um trabalho que o governo faz de melhoria em todos os municípios, e busca trazer uma trafegabilidade melhor para os munícipes, assinada a reforma no valor de R$ 150 mil da rodoviária, que vai ser passada a responsabilidade para a prefeitura”, destacou.

Na ocasião, o governador Gladson Cameli afirmou que esse é um compromisso do governo em trazer qualidade de vida à população.

“Esses ramais são essenciais para a trafegabilidade da população e do escoamento de mercadorias, então o governo ouviu a população e, em parceria com o prefeito Manoel, atendemos o pedido”, salientou Cameli.

O prefeito da cidade, Manoel Maia, agradeceu ao governo e reforçou a parceria entre ambos para melhorar a qualidade de vida da população.

“Essas obras são importantes para o nosso município pois a pavimentação dá trafegabilidade às nossas ruas que eram de terra e agora estão asfaltadas. Agora, a zona rural poderá escoar o produto, os alunos poderão chegar limpos às escolas e as pessoas poderão andar por ali com mais facilidade”, afirmou.

A obra completa do asfaltamento do bairro Édson Barbosa em Capixaba será entregue na próxima quarta-feira, 3.

Na solenidade estiveram presentes, o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, o secretário de Produção e Agronegócio (Sepa), Edivan Azevedo e o presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), Petrônio Antunes.