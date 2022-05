Governo busca ampliar melhorias de ramais e atender mais comunidades rurais

O governo do Acre está buscando redirecionar e potencializar os investimentos na melhoria de ramais, visando ampliar os serviços para mais estradas vicinais e contemplar o maior número de comunidades rurais do estado.

Uma reunião com esse objetivo foi realizada, nesta quarta-feira, 18, pelo presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), Petronio Antunes, e o chefe da Representação do Acre (Repac) em Brasília, Ricardo França, com o chefe da Assessoria Especial de Relações Governamentais e Institucionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Edmilson Alves, com a participação do deputado federal Alan Rick.

O governo está buscando, junto ao ministério, e também na Caixa Econômica Federal, a reprogramação de parte dos recursos referentes à emenda da bancada federal do Acre no valor total de R$ 94 milhões, feita ao orçamento da União de 2017, que quase foi perdido por pendências anteriores. “O governo atual, junto com a bancada, conseguiu manter esses recursos que, hoje, estão beneficiando diversos ramais e famílias no estado”, explicou o chefe da Repac.

Conforme o presidente do Deracre, dos R$ 94 milhões da emenda, cerca de R$ 79 milhões já estão sendo investidos, seja em execução ou licitação, beneficiando diversos ramais em municípios como Porto Acre, Plácido de Castro, Epitaciolândia, Brasileia e Rio Branco.

Agora o governo busca reprogramar investimentos dos cerca de R$ 15 milhões restantes, para evitar a superposição na aplicação de recursos e possibilitar a melhoria de maior número de ramais. Conforme Petronio Antunes, isso ocorre porque alguns ramais beneficiados com a emenda de R$ 94 milhões também foram contemplados com outras emendas para serviços mais amplos, inclusive com asfalto.

“A reprogramação evita a superposição de investimentos e permite melhorar mais ramais, beneficiando mais comunidades rurais do estado”, explicou o presidente do Deracre.

O chefe da Repac destacou “a importância desses investimentos para melhorar a mobilidade e o escoamento da produção, aquecer a economia e gerar emprego e renda para a população”, e o deputado Alan Rick reforçou a solicitação do governo.

A comitiva do Acre recebeu a garantia de apoio por parte do Ministério da Agricultura. “Logo que a Caixa autorizar, o ministério apoiará de imediato, pois nosso interesse é que os serviços sejam realizados e o escoamento da produção seja facilitado”, garantiu o assessor da pasta, Edmilson Alves.