Governo do Acre abre licitação de pregão eletrônico para aquisição de equipamentos para Sejusp

O Governo do Acre abre licitação de pregão eletrônico 192/2022, Sistema de Registro de Preços (SRP) para aquisição de equipamentos de informática, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), através do Convênio n° 853708/2017/SENASP-MJ (Reaparelhamento das Unidades do Sistema Integrado de Segurança Pública do Estado do Acre), conforme especificações do Termo de Referência. Natureza do objeto: compras. O edital está disponível desde 13 de maio.

Data de abertura: 23 de maio de 2022, 10:15.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.