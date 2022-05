Governo do Acre abre licitação de pregão eletrônico para aquisição de equipamentos

O Governo do Acre abre licitação de pregão eletrônico nº 202/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP) para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Fundhacre, no âmbito do Estado do Acre, contemplados com as Portarias Nº 2535/2014, 2954/2016, 966/2016, 1.165/2014,1. 799/2015, 1.047/2018, 3. 226/2019, 2.990/2018 e 975/2014. Natureza do objeto: outros serviços

Data abertura: 30 de maio de 2022, 10:15

O edital está disponível desde 18 de maio.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.