Governo do Acre abre licitação de pregão eletrônico para aquisição de material médico hospitalar

O Governo do Acre abre licitação de pregão eletrônico nº 206/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de material médico hospitalar (Kit de Curativo a Vácuo) com fonte em regime em comodato para atender às necessidades do Hospital de Urgência e Emergência (HUERB), no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (SESACRE). Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 31 de maio de 2022, 10:15

O edital está disponível desde 19 de maio.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.