Governo do Acre abre licitação de pregão eletrônico para aquisição de material permanente

O Governo do Acre abre licitação de pregão eletrônico 208/2022, por Sistema de Registro de Preço (SRP), para registro de preços visando à futura e eventual aquisição de material permanente – aquisição de veículo utilitário, tipo pick-up, para atender às demandas do Convênio Nº 894846/2019 para Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Política para as Mulheres (SEASDHM). Natureza do objeto: compras.

Data de Abertura: 02 de junho de 2022, 10:15.

O edital está disponível desde 24 de maio.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.