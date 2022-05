Governo do Acre abre licitação de pregão eletrônico para contratação de empresa

O Governo do Acre abre licitação de pregão eletrônico 193/2022, para a Secretaria de de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio administrativo, atendimento e logística e serviços operacionais, para atender as necessidades da Organização em Centros de Atendimentos (OCA) e suas unidades, conforme condições, quantidade, exigências, especificações e estimativas estabelecidas no presente Termo de Referência. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 27 de maio de 2022, 10h15.

O edital está disponível desde 17 de maio.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.