Governo do Acre abre licitação de concorrência para contratação de empresa de engenharia para Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde – Construção da Nova Maternidade – 1ª Etapa, pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), com participação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (SEDUR). O edital está disponível desde 13 de abril.

Data de Abertura: 16 de maio de 2022, 08:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE).