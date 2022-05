Governo do Acre inicia reabertura nos ramais Linha Seca e 40, em Sena Madureira

Visando garantir o devido acesso aos produtores rurais, o Governo do Estado, através do Deracre, já deu início ao trabalho de reabertura nos ramais linha seca e do 40, em Sena Madureira.

De acordo com o engenheiro João Pereira, representante do Deracre em Sena, a determinação do governador Gladson Cameli é atender o maior número possível de famílias. “No ano passado, conseguimos reabrir muitos ramais em Sena e neste ano estamos com o planejamento traçado para que nossos produtores rurais possam escoar suas produções”, enfatizou.

Neste ano, o Governo fará um trabalho em parceria com a Prefeitura.

Além dos ramais, também serão construídas pontes em várias localidades.

