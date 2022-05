Governo do Acre realiza recapeamento asfáltico na Via Chico Mendes em Rio Branco

Pelo grande número de veículos pesados que utilizam a via todos os dias, há a necessidade de manutenção do asfalto, pois os buracos afetam de forma direta no tráfego de outros veículos, além da segurança de todos os usuários.

Por isso, na última semana, o Governo do Acre, através do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), representado pelo diretor de Operações Ronan Fonseca, participou de uma reunião de alimento com a empresa Consórcio Adinn e J.C.O, para garantir o início do recapeamento asfáltico da Via Chico Mendes, em Rio Branco.

Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a ação é essencial para a cidade e deve melhorar as condições do trânsito para a população. “Em breve a empresa contratada deve trabalhar na manutenção da Via Chico Mendes”, destaca.

Com a ação, o Governo deve proporcionar mais segurança, comodidade e melhor trafegabilidade aos usuários da via, que liga os dois distritos de Rio Branco.

Segundo o diretor de Operações, Ronan Fonseca, o trabalho de recuperação da camada asfáltica tem como objetivo eliminar os buracos, o desnível da pista e os desgastes causados pelo tráfego intenso de veículos pesados e ações climáticas.

Os trabalhadores da empresa contratada devem realizar serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.