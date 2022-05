Governo e Prefeitura realiza visita técnica e garante avanço na ponte do igarapé Cascata em Assis Brasil

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) em parceria com a Prefeitura de Assis Brasil realizou visita técnica a ponte sobre o igarapé Cascata em Assis Brasil. A obra tem previsão de conclusão em 10 dias .

Para a moradora, Luzineide Castro, a obra da ponte representa um avanço para os filhos que necessitam ter acesso à escola.

“É uma obra importante pois vai facilitar o acesso dos meus filhos à escola que antes necessitavam fazer um trajeto bem maior”, disse a moradora.

Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a parceria firmada entre Estado e Prefeitura de Assis Brasil fortalece e garante melhorias aos moradores do bairro Cascata.

“Temos trabalhado em parceria com a Prefeitura, a obra avançou em mais de 80% e o governador Gladson Cameli firmou mais um compromisso com a cidade e essa ponte deve garantir melhorias e qualidade de vida para cidade”, enfatizou o presidente do Deracre.

Moradora há mais de 60 anos do bairro, Nilce Bessa, relembra que ocorriam alagamentos no local e as famílias residentes não tinham acesso aos outros bairros da cidade.

“Moro aqui há mais de 60 anos e estamos sendo agraciados com a construção dessa ponte graças ao comprometimento do prefeito e do governador”, disse a moradora.

O governador Gladson Cameli participou da visita a obra de construção da ponte e reafirmou seu compromisso em garantir apoio aos prefeitos do Estado.

“A construção dessa ponte representa um avanço para a cidade de Assis Brasil e aqui não estamos construindo só mais um ponte mas sim interligando famílias que necessitam de acesso”, declarou o governador.

Gladson Cameli destacou: “Enquanto muitos estão destruindo pontes nós estamos aqui juntos construindo”.

Na oportunidade o prefeito, Jerry Correia, agradeceu a parceria firmada com a prefeitura e agradeceu a equipe do Deracre pelo empenho e celeridade na obra.