Governo entrega mais de R$ 17 milhões em investimentos para Segurança Pública do Acre

O estado que um dia já chegou a ocupar o 1° lugar no ranking entre os locais mais violentos do país, em 2021 voltou a se tornar destaque nacional, só que desta vez ocupando o 1° lugar entre os estados brasileiros que mais reduziram os índices de mortes violentas. Uma redução de 38% comparado ao ano de 2020.

Este e outros resultados positivos da segurança pública foram comemorados durante a solenidade de entrega de uma série de novos investimentos, ocorrida na manhã desta sexta-feira, 6, no trevo do município de Senador Guiomard. O evento, contou com a participação do governador do Acre, Gladson Cameli, prefeitos, deputados estaduais e federais, além das principais autoridades de segurança pública e gestores de secretarias.

“Estamos entregando aqui o maior investimento já visto na história da segurança pública. São mais de R$ 17 milhões injetados que devem melhorar ainda mais os índices de violência, reforçar as ações de segurança e dar a resposta que a nossa população tanto precisa. Agradeço a Deus por este momento, aos parlamentares estaduais e federais e também ao nosso presidente da República, pelo apoio que tem nos dado, pois sozinhos, ninguém alcança nada, a integração entre os poderes é fundamental”, destacou o governador durante a solenidade.

Entre os investimentos citados estão: a assinatura da ordem de serviço para a construção da base integrada do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron); assinatura do termo de cooperação técnica para a reforma e manutenção do Centro Integrado de Segurança Pública do município de Plácido de Castro; entrega de viaturas para o Corpo de Bombeiros; e assinatura de um contrato para aquisição de outras 26, a serem direcionadas para demais forças de segurança.

Também teve a entrega de materiais, celulares smartphones e equipamentos, além da aquisição de nove pontos novos do cerco eletrônico que serão instalados entre as regiões do Alto e Baixo Acre.

“Tivemos reduções expressivas não só nos índices de mortes violentas, mas também no que diz respeito aos roubos. Isso é fruto de ações estratégicas de governo, ações preventivas e de investimentos como este, que tem focado no combate aos crimes transfronteiriços, aparelhamento do sistema de segurança, reorganização do sistema prisional, contratação de pessoal e atuações eficientes das nossas polícias. Tudo é resultado de muita dedicação e esforço”, pontuou Paulo Cézar, secretário de Estado da Segurança Pública.

Durante a solenidade, também ocorreu a assinatura e aprovação do programa de treinamento operacional para operadores aerostáticos do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), e apresentação e certificação de formandos. Este último evento, contou com a participação do helicóptero Harpia 04, que junto a uma equipe de policiais militares, realizou uma simulação de encerramento do curso para abordagens e acompanhamentos policiais com o uso da aeronave.

O deputado federal Alan Rick, um dos parlamentares que mais enviou recursos para investimentos em segurança pública, enalteceu o esforço da atual gestão e destacou as contribuições feitas ao estado, como deputado, por meio da pasta.

“Destinei recurso para ajudar na implantação do cerco eletrônico, também para aquisição de coletes, viaturas e equipamentos; recurso para a criação do estande de tiro do Bope, reforma do canil, laboratório da Policlínica da Polícia Militar, também reforma do quartel da PM, ampliação do colégio militar entre outros feitos. Foram quase R$ 11 milhões em investimentos que me orgulho em apresentar e saber que faço parte de tantas conquistas. Parabéns ao governador e as nossas policiais pelos investimentos”, finalizou o deputado.