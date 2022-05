Governo inicia estudos para construir ponte ligando Baixada da Sobral ao Segundo Distrito, em Rio Branco

No Diário Oficial desta quarta-feira (4), a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur) publicou o pedido feito ao o Instituto de Meio Ambiente (IMAC) sobre um estudo para atividade de planejamento dos projetos para a construção da ponte sobre o Rio Acre ligando o primeiro e segundo distrito, por meio dos bairros 15 e Aeroporto Velho. A obra foi anunciada em abril do ano passado.

Os estudos serão feitos para viabilização dos respectivos acessos e ordenamento no transito. A ponte terá extensão de 200 metros e fará parte de um sistema viário que visa conectar o segundo Terminal de Integração, na Sobral, ao Terminal Central, a fim de reduzir o tempo de trajeto dos ônibus daquela região da cidade.

Atualmente, ainda há a utilização de catraias para fazer a travessia entre os dois bairros. O complexo viário terá ainda duplicação de ruas com dois sentidos, construção de acostamentos, além do reordenamento de todo o trânsito no entorno.