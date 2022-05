Governo inicia mutirão de eletrocardiogramas na Fundhacre

O governo do Estado iniciou nesta quinta-feira, 26, na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, um mutirão de exames na especialidade de eletrocardiograma. Trinta pacientes foram atendidos, todos da capital.

Atualmente são realizados 110 eletrocardiogramas no período normal de atendimento. O mutirão é realizado diariamente, a partir das 17h.

“Nosso objetivo é diminuir as filas de eletrocardiograma aqui na capital e optamos pelo fim do expediente, para não atrapalhar as demandas do horário normal de funcionamento. Esse tem sido um cuidado do governo do Estado por meio da Fundhacre para com a população, fica aqui nossa gratidão pelo compromisso”, destacou Marcelo Cavalcante, chefe do Setor de Exames da Fundhacre.

Só no ano de 2022 são mais de 500 pessoas aguardando para realizar o exame. O mutirão deve durar um mês, e, ao finalizar a demanda reprimida, a equipe já se organiza para atender na especialidade de eletroencefalograma.

“Estou muito feliz, esperei mais de um ano por esse dia e hoje graças a Deus fui chamada. Agora vou saber como está meu coração”, afirma Lurdes Maria de Freiras.

Para Sandriele Nascimento, o sentimento é de alívio em ver o filho de 9 anos, Hanry Thiago, que é autista, realizar um exame que faz parte da sua rotina de acompanhamento.

“Foi muito rápido, estou grata. Eu estava muito preocupada e ansiosa, mas graças ao mutirão meu filho será atendido” frisou a mãe.

“Já faz mais de um mês que aguardo o exame, vejo como uma iniciativa bem positiva “, disse Raimunda Barros.