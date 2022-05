Governo retoma trabalhos na Estrada Antônio Carlos Miranda, em Xapuri

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e o Consórcio Laranjeira, retomou os trabalhos na Estrada Antônio Carlos Miranda, com a implantação e pavimentação dos 17,5 quilômetros da Rodovia AC-380, trecho do entroncamento até a BR-317, no município de Xapuri.

Os trabalhos foram retomados e o Deracre segue acompanhando o andamento da obra.

“Estamos vendo a retomada dos trabalhos na estrada seguindo com os serviços iniciais e avançando com a implantação de bueiros ao longo da via”, enfatizou o engenheiro responsável, Willyams Moraes.

Os agentes do Consórcio Laranjeira têm executado serviços de limpeza, terraplanagem e pavimentação, no intuito de garantir a conservação da via. Inicialmente, têm sido realizadas ações de terraplenagem com limpeza mecanizada, concluída até o momento, além de escavação, carga e transporte de material de primeira categoria (cortes) e aterro compactado.

Nesta etapa inicial, o Consórcio Laranjeira se dedica à execução dos serviços de pavimentação com regularização do subleito, execução de sub-base e implantação de bueiros de concreto nas entradas das propriedades no local.

A obra de pavimentação da Estrada Antônio Carlos Miranda tem gerado emprego e renda para a população. Além disso, a AC-380 garante acesso e escoamento da produção local, além de ligar a cidade à BR-317. Foram destinados R$ 25 milhões por meio de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar para asfaltamento dos 17,5 quilômetros da via.

“É uma obra que tem garantido o pão de cada dia para quem mais precisa e o retorno dos trabalhos nessa estrada demonstram o comprometimento do governador Gladson Cameli com as famílias e é também mais um compromisso do senador Márcio Bittar, que destinou R$ 25 milhões por meio de emenda parlamentar para o retorno das obras”, afirmou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.