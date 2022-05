Governo revoga decreto que criou Grupo de Trabalho para enfrentamento à Covid-19 no AC

O Governo do Acre publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (12), a revogação do decreto que instituiu, em fevereiro, um Grupo de Trabalho com a finalidade de rever e consolidar as normas que regulam as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19 no âmbito do Estado do Acre.

A decisão ocorre após a redução dos casos positivos de Covid-19, o que resultou no relaxamento das regras sanitárias, incluindo a revogação da obrigatoriedade de uso de máscaras em locais abertos e fechados.

Desde o início da pandemia, o Acre registrou 124.969 casos de infecção pelo coronavírus e 2.002 mortes ocasionadas pela Covid-19.