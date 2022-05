Grande Rio decide futuro de Paolla Oliveira no Carnaval de 2023

Paolla Oliveira permanece como Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval de 2023. Com a decisão, a atriz quebra uma tradição na escola: a de a rainha ocupar o cargo durante dois anos. A atriz Susana Vieira ocupou, por exemplo, o posto nos carnavais de 2005 e 2006. Já Grazi Massafera, que a substituiu, reinou no biênio 2007-2008. A própria Paolla já foi rainha entre 2009 e 2010.

Paolla Oliveira voltou a ocupar o posto em 2020 e, em razão do cancelamento do Carnaval de 2021, o segundo ano do novo reinado foi no carnaval deste ano, quando ela incendiou a Marquês de Sapucaí.