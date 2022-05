Grávida é encontrada morta com sinais de espancamento em matagal

A 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou que foi acionada por volta das 15h, quando moradores da região encontraram o corpo da jovem abandonado no local.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) detectaram diversos sinais de agressões físicas pelo corpo da vítima.

Ao g1, as autoridades relataram que os familiares apontaram um suspeito como autor do crime, mas a informação só poderá ser confirmada durante as investigações.