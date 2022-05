Grupo de Mulheres da Indústria realizará feijoada solidária dia 18 de junho

O Grupo de Mulheres da Indústria, com apoio da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), realizará, no dia 18 de junho, em Rio Branco, uma feijoada solidária com o objetivo de arrecadar recursos que serão utilizados para ações sociais na capital e em outros municípios do estado.

Quem quiser contribuir com a iniciativa solidária pode adquirir sua feijoada pelo valor de R$ 30. Os pratos serão entregues durante um drive thru, no dia 18 de junho, das 11h às 14h, no Afa Jardim, no bairro Bosque. Os interessados podem entrar em contato pelos telefones (068) 3212-4202 ou 3212-4249.

“Nós, Mulheres da Indústria, temos deixado um legado de boas ações no Acre. Acreditamos que, com o sucesso que esperamos ter em mais esse evento, conseguiremos ampliar nossa atuação. Muitas instituições e entidades filantrópicas precisam desse apoio e por isso estamos engajados em ajudar o próximo. A FIEAC tem sido parceira em nossas ações e esperamos que toda a sociedade também fortaleça esse movimento do bem”, destaca Raimundinha Holanda, empresária e coordenadora do Grupo de Mulheres da Indústria.