Grupo do Peru deve chegar ao Acre nos próximos dias para dar início a exportação de carnes

Um grupo peruano especializado deve chegar ao Acre no próximo dia 11 de junho para fazer uma análise dos frigoríficos do Estado, de acordo com o governador Gladson Cameli (Progressistas).

O anúncio foi dado durante a assinatura da ordem de serviço da construção da base integrada do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), no trevo que liga os municípios de Senador Guiomard e Capixaba, nesta sexta-feira (6).

“Vamos dar início ao processo de exportação de carne para o Peru e alavancar a nossa economia. Isso é só o início do progresso”, defendeu o governador.

““O Acre vai deixar de ser rabo do cavalo para se tornar a cabeça. E os municípios que se preparem. Após a eleição, a economia vai disparar, vamos trabalhar e dar mais oportunidades às pessoas com geração de emprego e renda”, finalizou.