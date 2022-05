Há 9 anos morria o ex-governador do Acre, Orlei Cameli, tio de Gladson

Numa quarta-feira, 8 de maio de 2013, morria o empresário e ex-governador do Acre, Orleir Messias Cameli, em Manaus (AM), vítima de câncer. Tio do atual governador, Gladson Cameli, Orlei comandou o estado entre 1995 e 1998.

Orleir nasceu em 16 de março de 1949, no seringal Belo Horizonte, região do Vale do Juruá, depois se mudou para Cruzeiro do Sul onde estudou, constituiu família e construiu empresas que se expandiram para o Amazonas e Rondônia.

Antes de ser governador, foi prefeito de Cruzeiro do Sul por um período de 15 meses, no ano de 1994, quando deixou o cargo para concorrer às eleições para o governo, saindo vitorioso.

Durante sua gestão, Orleir Cameli foi responsável pela construção e reforma de equipamentos públicos importantes para o Acre. Entre eles, a construção da primeira Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), hoje Hospital das Clínicas; a construção da Delegacia Especializada da Mulher; foi responsável pela aquisição da Balsa Hospital Dr. Manoel Braga Montenegro e por levar serviço de saúde às famílias ribeirinhas da região do Vale do Juruá.

Nas redes sociais, Gladson lembrou sua morte:

“Há nove anos perdíamos meu tio Orleir, que depois do meu pai Eládio, foi e sempre será minha maior referência e exemplo. São nove anos de saudades eternas, meu tio. O Senhor sempre estará no meu coração”, escreveu o governador.