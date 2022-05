Helicóptero com servidores da FUNAI cai em Cruzeiro do Sul e Segurança inicia buscas

Um helicóptero que estaria a serviço da FUNAI caiu na tarde deste domingo (8) em Cruzeiro do Sul. As informações são do site Ecos da Notícia.

De acordo com o site, o helicóptero teria caído a cerca de 2km do Rio Croa. Segundo o secretário de Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar Santos, equipes do Corpo de Bombeiros já estão em deslocamento para a região.

“Recebemos a localização do local em que a Aeronave caiu e acreditamos que todos os ocupantes tenham sobrevivido”, disse o secretário ao site Ecos da Notícia.