Hemoacre recebe doadores de sangue em mais uma ação itinerante

Uma doação salva até quatro vidas e é com o intuito de ajudar o próximo que o Hemoacre realiza mais uma ação itinerante. O ônibus da instituição estará nesta terça-feira (23) e quarta-feira (24), na Estácio Unimeta, Estrada Alberto Torres, 947, bairro da Paz, das 18h às 21h30, fazendo a coleta de material para ampliar a capacidade de atendimento do banco de sangue do Estado.

A coordenadora da Captação de Doadores do Hemoacre, Quesia Nogueira, pediu o apoio de todos que puderem contribuir. Ela lembrou que as campanhas são constantes. “Temos vários critérios estabelecidos para que a pessoa possa doar sangue. Muitas vezes a pessoa pode doar e fica com dúvida. Peço que sempre nos procure para avaliar”, disse ao ContilNet.

Conheça os critérios para doar:

Serviço:

As pessoas interessadas em contribuir para salvar vidas, doando sangue, podem procurar os seguintes endereços:

Rio Branco – Avenida Getúlio Vargas, 2.878, Bosque. Telefone: (68) 3248-1380

Cruzeiro do Sul – Rua Pedro Telles, Nº 600, Manoel Terças. Telefone: (68) 3322-4318

Brasileia – Rua Generalissimo Deodoro, Bairro Raimundo Chaar. Telefone: (68) 3546-3791