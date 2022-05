Hipertensão arterial: O que é, fatores de risco e tratamento

Ahipertensão arterial é a principal causa de doença cardiovascular e de morte prematura. Caracteriza-se por uma pressão sanguínea excessiva na parede das artérias que ocorre de forma continua em estado de repouso. Neste estado, o coração tem de fazer mais esforço do que o normal.

Estamos perante um caso de hipertensão arterial quando a pressão máxima é maior ou igual a 140 mmHg (14) ou a pressão mínima é maior ou igual 90 mmHg (9).

Apesar de ser uma ameaça ‘silenciosa’, porque não provoca dor nem apresenta outros sintomas, é uma doença crônica e deve ser controlada com a adoção de um estilo de vida saudável e medicação.

Fatores de risco não modificáveis

Sexo: antes dos 45 anos, a hipertensão arterial surge mais frequentemente nos homens. A partir dos 65 anos, após o início da menopausa, as mulheres têm maior risco de desenvolver a doença.

Idade: a pressão arterial tem tendência a aumentar com a idade, uma vez que os vasos sanguíneos vão perdendo a sua elasticidade ao longo dos anos.

Hereditariedade: a probabilidade de desenvolver a doença aumenta quando há predisposição genética.

Fatores de risco modificáveis

Alimentação inadequada e consumo excessivo de sal: contribuem para o desenvolvimento de hipertensão arterial.

Obesidade: contribui para a redução do diâmetro dos vasos sanguíneos.

Consumo excessivo de álcool: prejudica o bombeamento do sangue pelo corpo, aumentando significativamente os níveis de pressão arterial.

Sedentarismo: contribui para o aumento da pressão arterial, estando também relacionado com um maior risco de obesidade e doenças cardíacas.

Tabaco: provoca um endurecimento dos vasos sanguíneos, ou seja, o aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca.

Complicações associadas

Quando o coração passa muito tempo fazendo um esforço acima do nível normal, os vasos sanguíneos podem ficar tão danificados que entopem e/ou rompem. O próprio fluxo sanguíneo não é distribuído corretamente para o corpo todo e o organismo pode acabar seriamente prejudicado.

Na realidade, nos primeiros anos, a hipertensão arterial não provoca geralmente quaisquer sinais de doença, à exceção dos valores tensionais elevados. No entanto, com o decorrer do tempo, a pressão arterial acaba por danificar os principais órgãos vitais do organismo, como o cérebro, coração e rins.

São várias as possíveis complicações decorrentes da hipertensão. Veja:

Hipertrofia do coração;

Insuficiência cardíaca;

Deterioração das paredes das artérias;

Acidente vascular cerebral;

Angina de peito;

Arritmia;

Aneurisma;

Diminuição da visão;

Insuficiência renal;

Morte.

Como controlar: