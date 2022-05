Homem acusado de jogar criança de dois meses em igarapé é condenado a 30 anos de prisão

O homem foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de homicídio qualificado (praticado por motivo fútil, com uso de meio cruel e de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, além de feminicídio). Na fase de instrução do processo, o réu disse, durante audiência, não se lembrar do fato. Em plenário, durante o interrogatório na sessão de julgamento, manteve a versão, afirmando não lembrar de ter cometido o crime.

De acordo com a denúncia formulada pelo MPE/AM, na madrugada de 15 de dezembro de 2020, por volta de 1h, o acusado, de 24 anos, jogou enteada no igarapé da comunidade Fazendinha, nas proximidades de sua casa. Segundo a denúncia, ele se irritou com a companheira, mãe da criança, pois esta havia chegado tarde em casa junto com a criança e não lhe deu atenção, deixando-o enciumado.