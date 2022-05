Homem é condenado a mais de 13 anos por homicídio na zona rural de Sena Madureira

A justiça de Sena Madureira promoveu nesta quinta-feira (26), mais um julgamento do ano 2022. Dessa vez, sentou-se no banco dos réus o nacional Cosmo Freire Sampaio, acusado na prática de um assassinato. Ao final dos debates, ele foi condenado a 13 anos e 27 dias de prisão.

De acordo com os autos do processo, o crime em questão aconteceu no dia 20 de dezembro de 2021, por volta das 17:50 horas, na colônia do Ceará, ramal do Mucuripe, em Sena. Segundo o Ministério Público, o denunciado agindo com evidente vontade de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu um tiro de espingarda calibre 16 no rosto de José Juscelino Fernandes, provocando-lhe a morte instantaneamente.

Consta nas investigações da Polícia Civil que a vítima não teve nenhuma chance de esboçar reação, visto que, estava deitado em uma rede e foi pego de surpresa.

Na sentença, o juiz determinou que os 13 anos e 27 dias devem ser cumpridos inicialmente em regime fechado, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade.