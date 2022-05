Homem é encontrado morto e com o corpo pegando fogo em Ramal de Rio Branco

O corpo de um jovem ainda não identificada pela polícia, mas que aparenta ter aproximadamente 27 anos, foi encontrado em chamas na manhã deste domingo (15), no Ramal da Cooperativa, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, moradores da região perceberam a presença de fumaça saindo de uma região de mata e foram até local e acabaram encontrando o corpo do jovem em chamas e rapidamente ligaram para o Copom e informaram a Polícia Militar sobre o caso.

Os militares do 1° Batalhão foram até o local indicado e confirmaram a veracidade da informação. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para serem realizados os exames cadavéricos.

Segundo o perito Thiago Martins, no local foi encontrado um galão de combustível usado para queimar o corpo do rapaz, que estava com um colchão embaixo e o cadáver apresentava várias perfuração por faca. A suspeita é que o jovem foi morto naquele local antes de ter o corpo incendiado, segundo o profissional.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).