Homem é investigado por assediar 21 psicólogas durante consultas

Um homem está sendo investigado por importunação sexual após assediar 21 psicólogas antes e durante consultas. Os relatos vem de mulheres de 8 estados diferentes: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, Paraíba e do Distrito Federal. As informações são da Agência Record.

As mulheres apresentaram denúncia de que o homem as procurava para uma consulta normal e antes durante o atendimento apresentava comportamentos abusivos. As profissionais relatam que o homem falava palavras de cunho sexual para se autoestimular, inclusive fazendo movimentos de masturbação.

A reportagem do Terra confirmou que a denúncia foi protocolada no NAVV (Núcelo de Atendimento às Vítimas de Violência) do MP-SP.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou ao Terra que um inquérito foi aberto na 1º Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Paulo. A pasta também disse que os detalhes da investigação serão preservados, por se tratar de crime sexual,