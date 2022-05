Homem é preso em Rio Branco transportando 43 quilos de cocaína em fundo falso de carro

Um homem que não teve o nome divulgado foi preso acusado de tráfico de drogas, na noite desta sexta-feira (27), no km 135 da BR-364, no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, em Rio Branco.

Segundo informações da PRF, os agentes estavam realizando abordagem de rotina na rodovia quando pararam um carro modelo Corsa. Em uma rápida conversa, o motorista não tinha a certeza da viagem e acabou se atrapalhando nas respostas, fazendo com que os policiais suspeitassem de que condutor estaria carregando algo ilícito.

Na revista do veículo, foi encontrado um fundo falsos abaixo do acento do motorista, cerca de 43 quilos de cocaína. O acusado não é natural do Acre e já tem passagem pelo crime de tráfico de drogas, e veio até a entrada da cidade de Rio Branco, na Corrente, para pegar o veículo, que foi entregue por uma pessoa desconhecida dele.

O homem não quis falar quanto receberia para transportar a droga, quem era o dono do entorpecentes e muito menos os detalhes da viagem.

Diante dos fatos, o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla) juntamente com o carro e os 43 quilos de entorpecentes, onde aguardará pelas medidas cabíveis.