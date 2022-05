Homem é preso por matar irmão a facadas e pauladas em Rio Branco

Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (19) sob suspeita de ter matado o próprio irmão, o morador de rua Edivaldo de Souza Rufino, de 40. A prisão ocorreu em uma casa no bairro João Eduardo, em Rio Branco.

O crime ocorreu no dia 16 de abril, quando Edivaldo foi agredido com várias pauladas e golpes de faca. Ele chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), após ser achado caído na Rua Verona, no Novo Horizonte, mas não resistiu aos ferimentos.

pós chegar ao irmão da vítima como principal suspeito do crime, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva dele.

Segundo a polícia, os irmãos se desentenderam no dia do homicídio. O crime é tipificado como ‘fratricídio’, que é a morte de um irmão por outro irmão.