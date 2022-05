Homem morre atropelado por caminhonete ao tentar atravessar BR-364, em Rio Branco

Auderi Dias de Almeida, de 44 anos, morreu vítima de atropelamento na noite desta sábado (27), na BR-364, em frente a um posto de combustível, próximo a entrada da Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Auderi estava tentando atravessar a rodovia, quando acabou sendo atropelado por uma caminhonete modelo L200 Titan, de cor branca e placa NAE-2925, que trafegava sentido Porto Velho/Rio Branco, de propriedade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

No impacto, Auderi foi arremessado contra o parabrisa do veículo, foi arrastado cerca de 50 metros, bateu a cabeça no asfalto e acabou morrendo no local. A vítima teve um Traumatismo Craniano Encefálico e fratura exposta. Após a colisão, o motorista permaneceu no local e prestou socorro ao pedreste.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local só pode atestar a morte de Auderi.

Policiais rodoviários federais (PRFs) também estiveram no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos. Após a perícia, o veículo foi removido por um guincho e a rodovia foi liberado para o tráfego.