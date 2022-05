Homem pede namorada em casamento no enterro do pai dela; vídeo

Um pedido de casamento nada romântico movimentou as redes sociais no último fim de semana. Um homem interrompeu o enterro do pai da namorada para pedi-la em casamento em meio aos amigos e familiares enlutados. Vídeo do momento foi publicado no TikTok.

A cerimônia fúnebre teria ocorrido na província de Limpopo, na África do Sul. Na ocasião, o rapaz pegou um microfone e ofereceu um casório à moça com a intenção de “fazê-la sorrir novamente”.

Romântico? 😳 Homem pede namorada em casamento no enterro do pai dela A cerimônia fúnebre teria ocorrido na província de Limpopo, na África do Sul. Atitude revoltou internautas. Leia: https://t.co/APOZyhkKE2 pic.twitter.com/A0IkDBnAhT — Metrópoles (@Metropoles) May 11, 2022

O pedido ocorreu sob diversas falas de reprovação no enterro. Chorando, a namorada escutou o amado, mas não ficou claro se ela aceitou a empreitada.

“Propondo [casamento] à filha do falecido logo no funeral. Enxugando as lágrimas dela ali”, legendou o homem no TikTok. A atitude gerou reações negativas dos internautas.