Homem que foi esfaqueado por cunhado morre no Pronto-Socorro de Rio Branco

Raimundo Nonato, 43 anos, conhecido popularmente como Lázaro, morreu na noite desta terça-feira (24), após dar entrada no setor de Urgência e Emergência do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações da esposa da vítima, identificada como Joseane, Lázaro foi esfaqueado quando estava na própria residência localizada na rua Major Mendonça de Lima, no bairro Santa Helena, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Ele havia acabado de chegar do trabalho quando o acusado, identificado como Joseano, foi dar um abraço na vítima e acabou desferindo uma facada no peito de Lázaro. Joseano é irmão da esposa da vítima e fugiu do local logo após o crime.

A esposa de Lázaro acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância básica ao local, mas foi necessário acionar a viatura de suporte avançado para dar apoio e estabilizar o quadro clínico da vítima, que foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave, onde minutos depois de dar entrada no centro cirúrgico, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local fazendo ronda ostensiva, mas o acusado não foi encontrado.

Ainda segundo informações de Joseane, dias antes do crime, Joseano arrombou a porta da residência dela e de Lázaro. Lázaro então pediu que o cunhado tivesse mais calma, e não houve discussão em nenhum momento.

O caso será investigado por agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).