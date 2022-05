Homem tem casa invadida e é ferido com golpe de faca no peito, na Baixada da Sobral

Alexandro Oliveira Pinheiro, 41 anos, teve a casa invadida e foi ferido com uma facada no peito esquerdo na tarde deste domingo (1), na rua São Antônio, no bairro João Eduardo 1, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Alexandro estava dentro da própria residência quando um amigo dele chegou no local transtornado, acusando a vítima de ter ficado com a esposa dele. O agressor então desferiu uma facada em cima do peito esquerdo de Alexandro. Familiares que estava no local deram os primeiros atendimentos até a chegada da equipe do Samu. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Os primeiros atendimentos também foram realizados por socorristas do Samu em uma ambulância básica, mas foi necessário acionar a viatura de suporte avançado para dar apoio e estabilizar o quadro clínico de Alexandro, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Os PMs do 1° Batalhão estiveram no local e realizaram ronda ostensivas e não tiveram êxito em prender o autor do crime.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).