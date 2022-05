Homem tenta matar irmã a tiros de espingarda e acaba preso

Um homem, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso, no último sábado, 21, após invadir o quarto da própria irmã e tentar matá-la a tiros de escopeta, na rua 12 de Julho, bairro Santa Inês, em Rio Branco.

Conforme a polícia, o acusado é irmão adotivo da jovem e a motivação do crime seria que o rapaz tentava se relacionar amorosamente com a jovem, mas, diante das negativas, teria tentado matá-la. Ele foi impedido por outros familiares que entraram em luta corporal com o acusado.

Um tiro chegou a ser disparado dentro da casa, mas não atingiu ninguém, graças a ação das testemunhas que, após imobilizarem o rapaz, acionaram a Polícia Militar.

O acusado foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) pelo crime de tentativa de feminicídio e a arma foi apreendida.