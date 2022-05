Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (18/5)

Não é simples

Data estelar: Lua ingressa em Capricórnio às 9h03

Que outra razão haveria em a natureza nos dotar de personalidades esplêndidas, capazes de perceber sensorialmente os mundos visível e invisível, e de atuar nesses, senão para nos envolvermos em experiências?

E, no entanto, pelo efeito do medo e dos pudores, experimentamos muito menos do que temos vontade, e passamos a vida cavalgando sobre os desejos, ora sendo levados, sem controle, por essas forças, ora assumindo as rédeas e, pelo efeito da vontade, conduzirmos.

O que é melhor? O que poderia e o que não deveria? Ser humano não é apenas experimentar, mas também resolver os dilemas com que temos de lidar intimamente diante do cenário selvagem de nossos desejos, aspirações, relacionamentos, anseios e toda a diversidade de condições.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

De uma forma ou de outra, os avanços pertinentes acontecerão, não se trata disso, mas da qualidade do caminho, só isso. Você pode avançar de forma desengonçada, mas também com harmonia, produzindo alegria a cada passo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Avançar ou não avançar, nada disso depende de fatores exteriores a você. Esperar por um cenário propício é interessante, mas chega uma hora em que você precisa fazer o que estiver ao seu alcance, e fazer acontecer.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Em algum momento se torna necessário fazer reconhecimentos profundos a respeito do papel que se desempenha na vida. Esse momento chegou para você, e pode ser administrado com alegria ou resistência. O que vai ser?

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seria bem melhor se todo mundo pudesse tratar exclusivamente com pessoas que são simpáticas e agradáveis, pois, assim, todo mundo ficaria alegre e leve. Porém, há horas em que é necessário lidar com gente antipática.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O pior que você poderia fazer agora é se acomodar, se escondendo da vida, se poupando. O melhor que você poderia fazer agora é se esforçar para fazer tudo que estiver ao seu alcance, e forçar um pouco mais ainda. Aí sim!

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Está tudo no lugar certo, os ingredientes estão todos disponíveis, mas nada será feito automaticamente, por obra e graça do mistério da vida. A receita será feita na mesma medida de seu empenho e envolvimento.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As coisas complicadas com que sua alma precisa lidar agora não são novas, mas se apresentam com força renovada, para que você as domestique da melhor maneira possível, dentro do seu alcance. Sem medo, em ação.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Conversar sempre será melhor do que brigar, mas o que fazer com essas emoções entaladas na garganta, que parecem se expressar sozinhas através de suas palavras? É hora de tomar as rédeas de sua personalidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Chega uma hora em que se torna necessário facilitar a vida das pessoas próximas, mesmo que isso signifique abdicar de alguns conflitos que, de tanto se estenderem, já ninguém mais sabe como foi que começaram.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Este é um daqueles momentos que definem uma boa parte do futuro, através das ações que você empreender agora. Portanto, é importante que você mantenha a mente lúcida e o coração puro, apostando na vida.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Enfrentar as próprias sombras há de ser uma experiência com começo, meio e fim muito bem definidos, para não se estender desnecessariamente nesse exercício, nem muito menos o tornar o mais importante.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As articulações que você precisa fazer para reunir todas as pessoas são bastante complicadas, mas vale a pena se dedicar a isso, porque tudo o mais depende de o quanto as pessoas se entendem entre si. Só isso.